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«Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций, забив «Фиорентине» в концовке матча

Завершился финальный матч Лиги конференций, в котором играли греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Встреча проходила на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). В качестве главного арбитра матча выступил Артур Суареш Диаш из Португалии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой «Олимпиакоса» со счётом 0:0 (1:0 д. вр.). Греческая команда стала победителем Лиги конференций сезона-2023/2024.

Основное время матча завершилось без забитых мячей. В дополнительное время матча вперёд вышел «Олимпиакос»: на 116-й минуте отличился нападающий Айюб Эль-Кааби, забив головой после передачи Сантьяго Эссе.

В полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» обыграл бирмингемскую «Астон Виллу», в то время как «Фиорентина» оказалась сильнее бельгийского «Брюгге».