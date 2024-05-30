Рюдигер — о ДНК «Реала»: мне это нравится, и именно за этим я пришёл

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о настроении болельщиков перед финалом Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Если команда выигрывает Лигу чемпионов 14 раз, глупо говорить об удаче. Где бы я ни был, люди всюду говорят одно и то же: «Вперёд, за 15-м кубком, вперёд, за 15-м кубком». Говорят все: от четырёхлетнего ребенка до пожилой женщины… ДНК победителя. Мне это нравится, и именно за этим я пришёл. Я чувствую большую ответственность, потому что этот клуб ждёт только побед, а для меня вся жизнь – это победы, так что это идеальное совпадение», — приводит слова Рюдигера El Mundo.

В субботу, 1 июня, мадридский «Реал» сыграет против «Боруссии» на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов.