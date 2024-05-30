Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» проиграла второй финал Лиги конференций подряд

«Фиорентина» проиграла второй финал Лиги конференций подряд
Комментарии

Завершился финальный матч Лиги конференций, в котором играли греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Матч завершился победой «Олимпиакоса» со счётом 0:0 (1:0 д. вр.). Греческая команда стала победителем Лиги конференций сезона-2023/2024. Таким образом, «Фиорентина» второй раз подряд терпит поражение в решающем матче Лиги конференций.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 0
ДВ
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Эль-Кааби – 116'    

Годом ранее «фиалки» в финальном матче турнира встречались с «Вест Хэмом» и уступили «молотобойцам» со счётом 1:2.

Лига конференций . Финал
07 июня 2023, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Бенрахма – 62'     1:1 Бонавентура – 67'     1:2 Боуэн – 90'    

Единственный гол в матче между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» на 116-й минуте забил нападающий Айюб Эль-Кааби с передачи Сантьяго Эссе.

В полуфинале Лиги конференций сезона-2023/2024 «Олимпиакос» обыграл бирмингемскую «Астон Виллу», в то время как «Фиорентина» оказалась сильнее бельгийского «Брюгге».

Материалы по теме
Гол в финале еврокубка на последних минутах допвремени! Это победа «Олимпиакоса»! LIVE
Гол в финале еврокубка на последних минутах допвремени! Это победа «Олимпиакоса»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android