«Фиорентина» проиграла второй финал Лиги конференций подряд

Завершился финальный матч Лиги конференций, в котором играли греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Матч завершился победой «Олимпиакоса» со счётом 0:0 (1:0 д. вр.). Греческая команда стала победителем Лиги конференций сезона-2023/2024. Таким образом, «Фиорентина» второй раз подряд терпит поражение в решающем матче Лиги конференций.
Годом ранее «фиалки» в финальном матче турнира встречались с «Вест Хэмом» и уступили «молотобойцам» со счётом 1:2.
Единственный гол в матче между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» на 116-й минуте забил нападающий Айюб Эль-Кааби с передачи Сантьяго Эссе.
В полуфинале Лиги конференций сезона-2023/2024 «Олимпиакос» обыграл бирмингемскую «Астон Виллу», в то время как «Фиорентина» оказалась сильнее бельгийского «Брюгге».
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