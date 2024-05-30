Два известных тренера находятся в шорт-листе саудовского «Аль-Иттихада»

Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри находятся в шорт-листе «Аль-Иттихада», который может расстаться со своим наставником Марсело Гальярдо. Об этом сообщает Get French Football New.

Как сообщает источник, аргентинский тренер, в ноябре прошлого года подписавший соглашение с «Аль-Иттихадом» сроком на полтора года, покинет свой пост по окончании сезона. Вместо него саудовский клуб рассматривает кандидатуры Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри, Бруно Женезио. Кто из специалистов является приоритетной кандидатурой пока не сообщается.

Напомним, на данный момент Моуринью не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Аллегри был уволен из «Ювентуса» 17 мая. По официальной версии, тренер был отправлен в отставку за неподобающее поведение в финале Кубка Италии с «Аталантой» (0:1).

Последним местом работы Женезио был «Ренн».