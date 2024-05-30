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Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар выиграл два еврокубковых трофея подряд за два года

Завершился финальный матч Лиги конференций, в котором играли греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Матч завершился победой «Олимпиакоса» со счётом 0:0 (1:0 д. вр.). Таким образом, греческая команда стала победителем Лиги конференций сезона-2023/2024.

Для главного тренера «Олимпиакоса» Хосе Луиса Мендилибара второй успешный еврокубковый финал подряд. В сезоне-2022/2023 «Севилья», к которой Мендилибар присоединился в марте, одержала победу в финале Лиге Европы с «Ромой». Тогда матч завершился со счётом 1:1 (4:1 пен.).

Отметим, это единственные трофеи в карьере 63-летнего баскского специалиста.

В полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» обыграл бирмингемскую «Астон Виллу», в то время как «Фиорентина» оказалась сильнее бельгийского «Брюгге».

Звёздные «ветераны» Евро-2024: