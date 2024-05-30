Президент «ПСЖ» высказался о Килиане Мбаппе

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи высказался о Килиане Мбаппе после его ухода из клуба.

«Я желаю ему всего наилучшего. На протяжении семи лет он делал для нас исключительные вещи. Ему было 18, когда он приехал, теперь он большой мальчик и лучший игрок в мире. Я горжусь тем, что он сделал для клуба, и никогда не знаешь, может быть, однажды он вернется во Францию. Я знаю его амбиции, он хотел измениться, перейти в другую лигу за новым опытом, и ему это позволено»», — приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football News.

Напомним, ранее форвард объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня. Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в «Реале».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»