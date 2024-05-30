«Олимпиакос» установил историческое достижение для греческого футбола

Завершился финальный матч Лиги конференций, в котором играли греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Матч завершился победой «Олимпиакоса» со счётом 0:0 (1:0 д. вр.). Таким образом, греческая команда стала победителем Лиги конференций сезона-2023/2024.

Для греческого «Олимпиакоса» эта победа стала первой в национальной истории. Ранее ни один клуб, включая сам «Олимпиакос» не выигрывал еврокубковые турниры. Отметим, другой греческий клуб «Панатинаикос» играл в финале Кубка европейских чемпионов в 1971 году, но уступил «Аяксу» (0:2).

Отметим, для главного тренера «Олимпиакоса» Хосе Луиса Мендилибара это второй успешный еврокубковый финал подряд. Победы в Лиге конференций и Лиге Европы — единственные трофеи в карьере 63-летнего баскского специалиста.

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