Бурная реакция фанатов «Олимпиакоса» после исторической победы в Лиге конференций

Завершился финальный матч Лиги конференций, в котором играли греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Матч завершился победой «Олимпиакоса» со счётом 0:0 (1:0 д. вр.). Таким образом, греческая команда стала победителем Лиги конференций сезона-2023/2024.

После финального свистка в городе Пирее (Греция) фанаты «Олимпиакоса» устроили массовое празднование исторической победы своей команды в еврокубковом турнире. Болельщики, которые пришли смотреть финал Лиги конференций на большом экране на центральной площади устроили фаер-шоу с салютами.

Фото: Скриншот из соцсети журналиста Танасиса Критикоса

Фото: Скриншот из соцсети журналиста Танасиса Критикоса

Фото: Скриншот из соцсети журналиста Танасиса Критикоса

Отметим, для греческого «Олимпиакоса» эта победа стала первой в национальной истории. Ранее ни один клуб, включая сам «Олимпиакос» не выигрывал еврокубковые турниры. Отметим, другой греческий клуб «Панатинаикос» играл в финале Кубка европейских чемпионов в 1971 году, но уступил «Аяксу» (0:2).

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