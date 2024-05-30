Главный тренер «Фиорентины» прокомментировал поражение команды в финале Лиги конференций

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги конференций с «Олимпиакосом» (0:1).

«Это разочаровывает уже второй раз. Это разочаровывает, потому что у нас снова было много ситуаций, чтобы забить гол, но ребята сделали всё, что могли. Не думаю, что мы заслужили это поражение. Игра, которая могла дойти до пенальти. Для меня это огромное разочарование, потому что в третьем финале мы сыграли правильно, но нам всё ещё не хватает зрелости, ноу-хау и всего этого, чтобы победить в разовом матче», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

Отметим, «Фиорентина» второй год подряд проиграла в финале Лиги конференций. В финальном матче прошлого года команда уступила «Вест Хэму» со счётом 1:2.

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