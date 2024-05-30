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АПЛ посвятила пост Аршавину в день рождения россиянина

АПЛ посвятила пост Аршавину в день рождения россиянина
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АПЛ вспомнила о покере Андрея Аршавина за «Арсенал» в ворота «Ливерпуля». Лига опубликовала пост в социальной сети в день рождения бывшего российского футболиста. Напомним, 29 мая Аршавину исполнилось 43 года.

«Вы помните Андрея Аршавина. Вот он забил ЧЕТЫРЕ гола в одном матче — последний игрок Арсенала, сделавший это в Премьер-лиге», — написано в социальной сети АПЛ. Также лига прикрепила видео с покером Аршавина.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе лондонского клуба российский нападающий принял участие в 144 матчах, в которых записал в свой актив 31 гол и 45 результативных передач. Аршавин завершил карьеру в 2019 году. Последним клубом россиянина был «Кайрат».

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