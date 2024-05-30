Тренер «Олимпиакоса» высказался об исторической победе команды в Лиге конференций

Тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу команды в финале Лиги конференций. В решающем матче «Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» со счётом 1:0.

«Я очень счастлив и удовлетворён. Для меня большая честь, что я осчастливил всех наших болельщиков. Я испытываю огромную радость и счастье от того, что я заставил фанатов «Олимпиакоса» чувствовать себя так, и я посвящаю им эту победу. Я рад, что мы добились того, чего наш клуб никогда раньше не достиг. Мы собираемся отпраздновать это, как следует, а затем начнем работать над тем, что будет дальше», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» стал первым греческим клубом, который выиграл еврокубок.

Известные дети спортсменов