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Тренер «Олимпиакоса» высказался об исторической победе команды в Лиге конференций

Тренер «Олимпиакоса» высказался об исторической победе команды в Лиге конференций
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Тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу команды в финале Лиги конференций. В решающем матче «Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» со счётом 1:0.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 0
ДВ
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Эль-Кааби – 116'    

«Я очень счастлив и удовлетворён. Для меня большая честь, что я осчастливил всех наших болельщиков. Я испытываю огромную радость и счастье от того, что я заставил фанатов «Олимпиакоса» чувствовать себя так, и я посвящаю им эту победу. Я рад, что мы добились того, чего наш клуб никогда раньше не достиг. Мы собираемся отпраздновать это, как следует, а затем начнем работать над тем, что будет дальше», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» стал первым греческим клубом, который выиграл еврокубок.

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