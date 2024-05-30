Юзепчук назвал футболиста, который впечатлил его в РПЛ

Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук назвал имя футболиста, который больше всего его впечатлил в чемпионате России.

«Наверное, Чалов. Фёдор — хороший нападающий. Вообще в Премьер-лиге все футболисты хорошие. Мне было тяжелее всего играть против ЦСКА. Это команда, которая вообще не даёт ничего спокойно делать», — приводит слова Юзепчука «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА по итогам чемпионата России финишировал на шестом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 48 очков. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 16 голов и пять результативных передач.

Россиянин выступает за основной состав ЦСКА с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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