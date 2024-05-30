«ПСЖ» установил первые контакты по возможному трансферу лучшего игрока Серии А — источник

Французский «ПСЖ» запросил информацию о 26-летнем нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесе через его агента. Об этом сообщает журналист Calciomercato Паскаль Гарро.

По информации источника, вчера состоялась встреча между агентом Лаутаро Мартинеса и близкой к «ПСЖ» фигурой в сделках между Италией и Францией Марсело Симоняном. Отмечается, что переговоры пока не ведутся, но не исключается, что в ближайшее время «Интеру» может поступить серьёзное предложение.

Ранее итальянскими журналистами сообщалось, что продление Лаутаро Мартинеса в «Интере» затруднено из-за его требований по зарплате и ограничений бюджета миланского клуба.

Напомним, ранее 26-летний нападающий «Интера» Мартинес был выбран в качестве лучшего футболиста итальянской Серии А по итогам нынешнего сезона. Действующее трудовое соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского нападающего составляет € 110 млн. В сезоне-2023/2024 в Серии А аргентинский нападающий принял участие в 33 матчах, в которых он отметился 24 голами и шестью результативными передачами.

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