Гол Месси не помог «Интер Майами» обыграть «Атланту Юнайтед» в матче МЛС

В ночь с 29 на 30 мая мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле (США) завершился матч регулярного чемпионата МЛС. Хозяева поля «Интер Майами» уступили «Атланте Юнайтед» со счётом 1:3.

На 44-й минуте счёт в матче открыл грузинский полузащитник Саба Лобжанидзе. В начале второго тайма на 59-й минуте грузин оформил дубль. Спустя три минуты аргентинский форвард хозяев Лионель Месси с передачи испанского опорного хавбека Серхио Бускетса забил один мяч. Однако на 73-й минуте сенегальский форвард гостей Джамал Тьяре поставил точку в этой встрече, забив третий мяч в ворота «Интер Майами».

Звёздные игроки Жорди Альба и Луис Суарес вышли на игру в стартовом составе, но результативными действиями не отметились.

«Интер Майами» возглавляет сводную турнирную таблицу МЛС, записав в свой актив 34 очка. «Атланта Юнайтед» остаётся на 23-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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