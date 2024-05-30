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Интер Майами — Атланта Юнайтед, результат матча 30 мая 2024, счёт 1:3, МЛС

Гол Месси не помог «Интер Майами» обыграть «Атланту Юнайтед» в матче МЛС
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В ночь с 29 на 30 мая мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле (США) завершился матч регулярного чемпионата МЛС. Хозяева поля «Интер Майами» уступили «Атланте Юнайтед» со счётом 1:3.

США - Major League Soccer . МЛС
30 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
1 : 3
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Лобжанидзе – 44'     0:2 Лобжанидзе – 59'     1:2 Месси – 62'     1:3 Тьяре – 73'    

На 44-й минуте счёт в матче открыл грузинский полузащитник Саба Лобжанидзе. В начале второго тайма на 59-й минуте грузин оформил дубль. Спустя три минуты аргентинский форвард хозяев Лионель Месси с передачи испанского опорного хавбека Серхио Бускетса забил один мяч. Однако на 73-й минуте сенегальский форвард гостей Джамал Тьяре поставил точку в этой встрече, забив третий мяч в ворота «Интер Майами».

Звёздные игроки Жорди Альба и Луис Суарес вышли на игру в стартовом составе, но результативными действиями не отметились.

«Интер Майами» возглавляет сводную турнирную таблицу МЛС, записав в свой актив 34 очка. «Атланта Юнайтед» остаётся на 23-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
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