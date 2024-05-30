В «Баварии» прокомментировали назначение Венсана Компани тренером

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о приглашении в клуб экс-тренера «Бёрнли» Венсана Компани и назначении его главным тренером мюнхенской команды. 38-летний бельгиец подписал соглашение с командой до лета 2027 года, «Бёрнли» получит около € 12 млн за выкуп контракта специалиста.

«Могу сказать, что Винсан Компани дал нам понять, насколько ему нравится работа в «Баварии». Он убедил нас, что он абсолютно готов к этой роли. Он голоден и у него есть всё, что ему нужно и нам нужно для достижения наших целей. Мы ему доверяем, он будет топ-тренером», — приводит слова Эберля журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, мюнхенцы поинтересовались мнением Хосепа Гвардиолы, и он с восторгом отозвался о своём бывшем игроке. Несмотря на то что «Бёрнли» Компани вылетел из АПЛ, эта команда владела мячом, неустанно прессинговала и навязывала соперникам свою игру.

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