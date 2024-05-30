Президент «Урала» оценил работу российских арбитров

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу арбитров в чемпионате России.

«Конечно, ещё много ошибок. Наши арбитры умеют судить, не знаю, в чём порой бывает дело. Да, бывает, жалуются на некоторых арбитров, но они потом приезжают и доказывают, что они умеют судить. Я имею в виду наших ведущих судей — Сергея Карасёва, Влада Безбородова, хотя он уже много допускает ошибок, всё-таки возраст, но он всё равно на уровне. Когда судят Влад, Карасёв или Сергей Иванов, то спокойнее себя чувствуешь. У меня всегда были претензии к Казарцеву, я даже просил отвод, чтобы он у нас не судил, но он несколько игр отсудил в этом году и показал, что умеет судить. Сейчас приобрёл опыт. Молодым судьям тяжело, а кто работает не первый год, у них ошибок меньше», — приводит слова Иванова Metaratings.

Напомним, по итогам сезона РПЛ «Урал» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 30 очков. В первом переходном мате за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 команда уступила «Акрону» со счётом 0:2. Ответная встреча состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.

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