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Рэтклифф установил для «МЮ» пять трансферных правил — The Sun

Рэтклифф установил для «МЮ» пять трансферных правил — The Sun
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф установил для клуба пять правил трансферной работы, сообщает The Sun. По данным источника, их суть заключается в следующем:

  1. Предельный возраст игроков для новых подписаний — 25 лет.
  2. Не подписывать суперзвёзд.
  3. Стиль игры будет установлен техническим директором Джейсоном Уилкоксом.
  4. Тренера будут спрашивать о позиции, на которую ему нужно усиление, а не о конкретном игроке.
  5. Руководство предложит тренеру для выбора три игрока на каждую позицию.

В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» занял по итогам розыгрыша английской Премьер-лиги восьмое место, набрав 60 очков в 38 матчах. При этом «красные дьяволы» стали обладателями Кубка Англии, переиграв в финале со счётом 2:1 чемпиона страны «Манчестер Сити».

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