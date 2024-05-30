Рэтклифф установил для «МЮ» пять трансферных правил — The Sun

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф установил для клуба пять правил трансферной работы, сообщает The Sun. По данным источника, их суть заключается в следующем:

Предельный возраст игроков для новых подписаний — 25 лет. Не подписывать суперзвёзд. Стиль игры будет установлен техническим директором Джейсоном Уилкоксом. Тренера будут спрашивать о позиции, на которую ему нужно усиление, а не о конкретном игроке. Руководство предложит тренеру для выбора три игрока на каждую позицию.

В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» занял по итогам розыгрыша английской Премьер-лиги восьмое место, набрав 60 очков в 38 матчах. При этом «красные дьяволы» стали обладателями Кубка Англии, переиграв в финале со счётом 2:1 чемпиона страны «Манчестер Сити».