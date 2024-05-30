Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победа «Олимпиакоса» в Лиге конференций стала первой в еврокубках для греческих клубов

Победа «Олимпиакоса» в Лиге конференций стала первой в еврокубках для греческих клубов
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 30 мая, «Олимпиакос» обыграл в дополнительное время «Фиорентину» в финале Лиги конференций. Встреча на стадионе «ОПАП Арена» завершилась со счётом 1:0.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 0
ДВ
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Эль-Кааби – 116'    

Таким образом, «Олимпиакос» выиграл первый еврокубок в истории греческого футбола. Ранее лучшим результатом для страны был выход «Панатинаикос» в финал Кубка европейских чемпионов в 1971 году, где он проиграл «Аяксу» (2:0).

На пути к трофею «Олимпиакос» обыграл «Ференцварош» (2:0), «Маккаби Т-А (7:5), Ферербахче (3:3, 3:2 пен.) и «Астон Виллу» (6:2).

«Олимпиакос» является 47-кратным чемпионом Греции. Также клуб 28 раз выиграл Кубок Греции и четыре раза Суперкубок Греции.

В нынешнем сезоне «Олимпиакос» занял третье место в Суперлиги Греции с 74 очками. Чемпионом стал ПАОК (80 очков).

Материалы по теме
Такого удара стоило ждать 116 минут! «Олимпиакос» в Греции взял первый еврокубок в истории
Такого удара стоило ждать 116 минут! «Олимпиакос» в Греции взял первый еврокубок в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android