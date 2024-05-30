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Победа «Олимпиакоса» в Лиге конференций стала первой в еврокубках для греческих клубов

Вчера, 30 мая, «Олимпиакос» обыграл в дополнительное время «Фиорентину» в финале Лиги конференций. Встреча на стадионе «ОПАП Арена» завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «Олимпиакос» выиграл первый еврокубок в истории греческого футбола. Ранее лучшим результатом для страны был выход «Панатинаикос» в финал Кубка европейских чемпионов в 1971 году, где он проиграл «Аяксу» (2:0).

На пути к трофею «Олимпиакос» обыграл «Ференцварош» (2:0), «Маккаби Т-А (7:5), Ферербахче (3:3, 3:2 пен.) и «Астон Виллу» (6:2).

«Олимпиакос» является 47-кратным чемпионом Греции. Также клуб 28 раз выиграл Кубок Греции и четыре раза Суперкубок Греции.

В нынешнем сезоне «Олимпиакос» занял третье место в Суперлиги Греции с 74 очками. Чемпионом стал ПАОК (80 очков).