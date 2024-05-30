Винисиус Жуниор высказался о финале Лиги чемпионов с «Боруссией»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Очень волнительно представлять «Реал», который движим этим соревнованием. Я счастлив, что могу выходить на поле в этой футболке, добиваться отличных результатов и забивать в финале 2022 года, но я хочу гораздо большего. Очевидно, что нам нужно думать о следующем финале, мы всегда сосредоточены на следующей игре. Но после этого финала я хочу выиграть ещё один, и ещё. Мы должны быть готовы к этой игре, мы должны очень хорошо подготовиться к такому важному моменту, который увенчает блестящий сезон», — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

На своём пути к финалу «Реал» обыграл «РБ Лейпциг» (2:1), «Манчестер Сити» (4:4, 4:3 пен.) и «Баварию» (4:3).

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Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186