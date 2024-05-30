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Бенхамин Гарре оценил сезон «Крыльев Советов»

Бенхамин Гарре оценил сезон «Крыльев Советов»
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Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре подвёл итоги прошедшего сезона для своей команды.

— Как оценишь результаты «Крыльев» в этом сезоне?
— У нас в этом сезоне есть позитивный баланс. Мы хорошо начали, в первых матчах на равных сражались с сильнейшими командами лиги, были даже на первом месте. Потом нам не везло — из-за травм выбыли очень важные игроки. Когда ты играешь в лиге, где очень много матчей, самое главное — стабильность. Её мы и старались добиться, чтобы быть наверху. Если в первой части чемпионата мы всё делали хорошо, то во второй немного недоработали, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самарские «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в РПЛ, набрав в 30 матчах 41 очко. В ходе осенней части сезона волжане шли в группе лидеров, на отрезке с 7-го по 13-й тур удерживая за собой место в тройке призёров чемпионата.

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