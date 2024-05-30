Винисиус назвал спортсменов, которые его вдохновляют. Среди имён Криштиану Роналду

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, кто является его вдохновителями за пределами поля.

«Это Пеле, Коби Брайант, Роналдо Назарио, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Криштиану Роналду. Я взял понемногу от каждого поколения моих любимых видов спорта. Пеле — наш король.

Роналдо был звездой Бразилии и играл за мадридский «Реал». Он многому меня учит и звонит мне при любой возможности, чтобы дать несколько советов. С тех пор как он сказал мне, что лучше всего у него получается выходить один на один с вратарем, я начал задумываться об этом и после того разговора с ним стал намного лучше. Теперь каждый раз, когда я выхожу один на один, я спокоен настолько, насколько это возможно», — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 38 матчей, забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач.

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Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186