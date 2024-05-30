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Винисиус назвал спортсменов, которые его вдохновляют. Среди имён Криштиану Роналду

Винисиус назвал спортсменов, которые его вдохновляют. Среди имён Криштиану Роналду
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, кто является его вдохновителями за пределами поля.

«Это Пеле, Коби Брайант, Роналдо Назарио, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Криштиану Роналду. Я взял понемногу от каждого поколения моих любимых видов спорта. Пеле — наш король.

Роналдо был звездой Бразилии и играл за мадридский «Реал». Он многому меня учит и звонит мне при любой возможности, чтобы дать несколько советов. С тех пор как он сказал мне, что лучше всего у него получается выходить один на один с вратарем, я начал задумываться об этом и после того разговора с ним стал намного лучше. Теперь каждый раз, когда я выхожу один на один, я спокоен настолько, насколько это возможно», — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 38 матчей, забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач.

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