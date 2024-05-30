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Гарре: у «Краснодара» нет индивидуально сильных футболистов, как в «Зените» и «Динамо»

Гарре: у «Краснодара» нет индивидуально сильных футболистов, как в «Зените» и «Динамо»
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Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, сильно ли поменялся «Краснодар» в сезоне-2023/2024.

«С ними тяжело играть. Но у них нет футболистов, которые так сильны индивидуально, как в «Зените» или «Динамо». «Краснодар» умеет забивать, есть хорошие защитники, в целом в команде много сильных игроков — Алонсо, Кордоба, Сперцян. Конечно, у них есть индивидуальное мастерство, но успех команды — скорее общий», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам нынешнего сезона «Краснодар» занял второе место в чемпионате России с 56 очками, это лучший результат в истории клуба. Золотые медали выиграл «Зенит» (57 очков).

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