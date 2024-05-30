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Тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»

Тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о вероятном будущем переходе 25-летнего нападающего «трёхцветных» и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Это не от меня зависит. Они решат, когда придёт время сделать это официально», — приводит слова Дешама AS.

Ранее в СМИ появилась информация, что форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе по завершении текущего сезона покинет парижский клуб в связи с истечением срока действия контракта и перейдёт на правах свободного агента в мадридский «Реал». Как сообщил сам футболист, о новом клубе, в котором он продолжит карьеру, будет официально объявлено в течение нескольких дней.

В сезоне-2023/2024 на счету Мбаппе 44 гола и 10 результативных передач в 48 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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