Диегу Дало – Криштиану Роналду: я считаю его другом, но это звучит нереально, он кумир

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о своём отношении к нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я никогда не говорил этого раньше, но никто в футболе не влиял на меня так, как Криштиану. Как на поле, так и вне его.

Я считаю его другом, но это звучит нереально, потому что он был моим кумиром, примером для меня на протяжении многих лет. Впервые я встретился с ним лично на Евро-2020, и любое время, проведенное с ним, делает меня богаче в плане знаний. Я могу что-то почерпнуть из его огромного опыта, таланта и мудрости», – приводит слова Дало FourFourTwo.

В нынешнем сезоне Далот сыграл 50 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

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