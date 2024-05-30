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Дешам — о форме Мбаппе: забил всего 44 гола за сезон, мог бы и больше

Дешам — о форме Мбаппе: забил всего 44 гола за сезон, мог бы и больше
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал вопрос о плохой форме нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Что касается Мбаппе, вы не думаете, что он в хорошей форме? Он забил всего 44 гола за сезон, правда, он мог бы и больше, но хорошо. Он сыграл в финале Кубка Франции, был активен. Другие перестали играть раньше или не играли за свой клуб. Но, честно говоря, я не волшебник. Вы ничего не можете изменить за имеющееся время», — приводит слова Дешама AS.

25-летний нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в сезоне-2023/2024 записал на свой счёт 44 гола и 10 результативных передач в 48 матчах за клуб во всех турнирах. В пяти последних играх форвард отметился одним голом, два заключительных тура французской Лиги 1 Мбаппе пропустил из-за повреждения, после чего 25 мая сыграл в финале Кубка Франции.

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