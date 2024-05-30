Дешам высказался о повышенном внимании к Мбаппе со стороны СМИ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал повышенное внимание к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Есть то, что происходит на клубном уровне, но контекст в сборной Франции другой. Килиан всегда был частью командного проекта. Очевидно, что у него есть обязанности в своём клубе, но они есть и здесь такие же, если не больше. Я не буду уделять ему больше внимания в этом смысле. Но я понимаю, что за пределами команды, в средствах массовой информации, когда дело доходит до решения и его объявления, этому уделяется много внимания. Килиан привлекает много внимания каждый день, и это нормально, потому что это Килиан. Он очень важный элемент для нас», — приводит слова Дешама AS.

25-летний форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе летом 2024 года покинет клуб по завершении срока действия контракта. Ожидается, что футболист перейдёт в мадридский «Реал», но официально об этом решении ещё не объявлено.