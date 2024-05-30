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30 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты Ролан Гаррос

Драматичный финал Лиги конференций, «Эдмонтон» обыграл «Даллас». Главное к утру
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«Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» в финале Лиги конференций (1:0), забив победный гол на 116-й минуте матча, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Даллас Старз» (5:3) в четвёртой встрече полуфинальной серии плей-офф НХЛ, Янник Синнер оказался сильнее Ришара Гаске (6:4, 6:2, 6:4) во втором круге теннисного турнира «Ролан Гаррос». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций, забив «Фиорентине» в концовке матча.
  2. «Эдмонтон» переиграл «Даллас» в четвёртом матче серии плей-офф с тремя ассистами Макдэвида.
  3. Синнер не испытал проблем с Гаске во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024.
  4. «ПСЖ» установил первые контакты по возможному трансферу лучшего игрока Серии А — источник.
  5. Леон Драйзайтль повторил достижение Евгения Малкина и Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ.
  6. АПЛ посвятила пост Аршавину в день рождения россиянина.
  7. Котов обыграл Вавринку и сыграет с Синнером в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.
  8. Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир саудовской Про-Лиги.
  9. «Олимпиакос» установил историческое достижение для греческого футбола.
  10. Рэтклифф установил для «МЮ» пять трансферных правил — The Sun.
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