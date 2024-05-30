Драматичный финал Лиги конференций, «Эдмонтон» обыграл «Даллас». Главное к утру

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«Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» в финале Лиги конференций (1:0), забив победный гол на 116-й минуте матча, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Даллас Старз» (5:3) в четвёртой встрече полуфинальной серии плей-офф НХЛ, Янник Синнер оказался сильнее Ришара Гаске (6:4, 6:2, 6:4) во втором круге теннисного турнира «Ролан Гаррос». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».