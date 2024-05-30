Винисиус: я многому учусь у более опытных игроков команды — Модрича, Крооса

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своём желании совершенствоваться.

«У меня это было всегда, но после того, как я приехал сюда (в Мадрид. – Прим. «Чемпионата») с великими игроками, с легендами «Реала», которые не перестают совершенствоваться на каждой тренировке и всегда хотят побеждать, это начало передаваться и мне. Сегодня я делаю всё возможное, чтобы совершенствоваться. Я многому учусь у всех более опытных игроков команды, потому что они прошли через гораздо большее, чем я. Я всегда говорю им, что предпочитаю слушать их, чем говорить, потому что так будет лучше для моего развития.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Это важно не только на поле, но и вне его. В ближайшем будущем я смогу сделать то, что все эти игроки, такие как Лука Модрич, Тони Кроос, Карим Бензема, когда он был здесь, сделали для меня. Они передали мне своё спокойствие, свой опыт, и я могу передать это молодым игрокам, которые приходят в команду», — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 38 матчей, забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач.

Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186