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Нападающий «Олимпиакоса» установил рекорд плей-офф еврокубков

Нападающий «Олимпиакоса» установил рекорд плей-офф еврокубков
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29 мая греческий «Олимпиакос» в финале Лиги конференций обыграл в дополнительное время итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0. Единственный гол на 116-й минуте проходившего в Афинах матча забил марокканский нападающий Айюб Эль-Кааби.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 0
ДВ
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Эль-Кааби – 116'    

Форвард «Олимпиакоса» прямо сейчас является лучшим бомбардиром текущего евросезона — на его счету 14 забитых мячей. 11 из них Эль-Кааби забил в плей-офф — как сообщает Opta Sports, этот показатель является рекордом по голам в плей-офф за сезон в еврокубках с тех пор, как были добавлены групповые этапы.

«Олимпиакос» благодаря этой победе стал первым в истории греческим клубом — обладателем еврокубка и первым клубом за последние 22 года, выигравшим еврокубок на территории своей страны.

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