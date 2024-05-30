Нападающий «Олимпиакоса» установил рекорд плей-офф еврокубков

29 мая греческий «Олимпиакос» в финале Лиги конференций обыграл в дополнительное время итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0. Единственный гол на 116-й минуте проходившего в Афинах матча забил марокканский нападающий Айюб Эль-Кааби.

Форвард «Олимпиакоса» прямо сейчас является лучшим бомбардиром текущего евросезона — на его счету 14 забитых мячей. 11 из них Эль-Кааби забил в плей-офф — как сообщает Opta Sports, этот показатель является рекордом по голам в плей-офф за сезон в еврокубках с тех пор, как были добавлены групповые этапы.

«Олимпиакос» благодаря этой победе стал первым в истории греческим клубом — обладателем еврокубка и первым клубом за последние 22 года, выигравшим еврокубок на территории своей страны.