«Обольщаться не стоит». Сторожук — о победе «Арсенала» в матче с «Пари НН»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал победу в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоялась вчера, 29 мая, в Нижнем Новгороде. «Арсенал» выиграл со счётом 2:1. Ответный матч пройдёт в Туле в субботу, 1 июня.

«Выиграли. Но ещё ничего не закончилось, обольщаться не стоит. Игра сложная.

Нужно более уверенно действовать. Понятно, что многие ребята впервые оказались в такой ситуации. И в матчах такого масштаба не участвовали. У кого-то были нервы на протяжении всего матча, а кто-то справлялся.

Были моменты, но нужно больше забивать. Это бы не помешало нам перед ответным матчем. Откровенно, где-то нам сегодня повезло. Расслабляться некогда. Благодарен болельщикам за их поддержку», — приводит слова Сторожука пресс-служба «Арсенала».