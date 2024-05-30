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«Обольщаться не стоит». Сторожук — о победе «Арсенала» в матче с «Пари НН»

«Обольщаться не стоит». Сторожук — о победе «Арсенала» в матче с «Пари НН»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал победу в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоялась вчера, 29 мая, в Нижнем Новгороде. «Арсенал» выиграл со счётом 2:1. Ответный матч пройдёт в Туле в субботу, 1 июня.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Кайнов – 2'     1:1 Ботака-Иобома – 8'     1:2 Ботака-Иобома – 33'    

«Выиграли. Но ещё ничего не закончилось, обольщаться не стоит. Игра сложная.

Нужно более уверенно действовать. Понятно, что многие ребята впервые оказались в такой ситуации. И в матчах такого масштаба не участвовали. У кого-то были нервы на протяжении всего матча, а кто-то справлялся.

Были моменты, но нужно больше забивать. Это бы не помешало нам перед ответным матчем. Откровенно, где-то нам сегодня повезло. Расслабляться некогда. Благодарен болельщикам за их поддержку», — приводит слова Сторожука пресс-служба «Арсенала».

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