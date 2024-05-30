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Губернатор Самарской области поздравил «Акрон» с победой в матче с «Уралом»

Губернатор Самарской области поздравил «Акрон» с победой в матче с «Уралом»
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу тольяттинского «Акрона» в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоялась вчера, 29 мая. «Акрон» выиграл со счётом 2:0. Ответный матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге в субботу, 1 июня. Начало встречи — в 15:00 мск.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Анджелкович – 67'     0:2 Данилин – 72'    

«Поздравляю «Акрон» и болельщиков команды с важнейшей победой! Остался ещё один шаг до цели, которую клуб перед собой поставил — выйти в РПЛ. Будем болеть за «Акрон» в ответном матче. Уверен, поддержка родных трибун будет как никогда горячей. Вперёд, «Акрон»!» — приводит слова Азарова пресс-служба тольяттинского клуба.

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