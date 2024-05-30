Губернатор Самарской области поздравил «Акрон» с победой в матче с «Уралом»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу тольяттинского «Акрона» в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоялась вчера, 29 мая. «Акрон» выиграл со счётом 2:0. Ответный матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге в субботу, 1 июня. Начало встречи — в 15:00 мск.

«Поздравляю «Акрон» и болельщиков команды с важнейшей победой! Остался ещё один шаг до цели, которую клуб перед собой поставил — выйти в РПЛ. Будем болеть за «Акрон» в ответном матче. Уверен, поддержка родных трибун будет как никогда горячей. Вперёд, «Акрон»!» — приводит слова Азарова пресс-служба тольяттинского клуба.