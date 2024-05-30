Бубнов: даже на момент подписания контракта Дзюба не нужен был «Локомотиву»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал новость о том, что нападающий Артём Дзюба покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта. Эксперт считает, что изначально подписание контракта с Дзюбой было ошибкой руководства «Локомотива». Клуб объявил об уходе форварда вчера, 29 мая.

«Дзюба ещё в «Зените» сдал прилично, и уже тогда можно было завершать карьеру. Однако Артём подался в Турцию, и мы все видели, чем это закончилось. В «Локомотиве» нападающий продолжил сбавлять. Он уже не мог отрабатывать всю игру в высоком темпе, да и выходя на замену, не блистал — ходил по штрафной площади пешком и ждал передачи.

Даже на момент подписания контракта Дзюба не нужен был «Локомотиву». Там и без него хватало хороших игроков в линии нападения», — приводит слова Бубнова Sportbox.