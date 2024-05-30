Шалимов — о стыковых матчах: клубы РПЛ отбиваются, а команды Первой лиги играют в футбол

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о неожиданных результатах первых стыковых матчей за право выступать в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Напомним, действующие клубы РПЛ («Урал» и «Пари НН») проиграли клубам из Первой лиги — «Акрону» и тульскому «Арсеналу» соответственно.

«Команды, которые попадают в стыки из РПЛ, проводили концовку чемпионата на нервах, они играют в основном от обороны, где‑то отбиваются. Команды из Первой лиги играют в футбол, что мы и увидели. Они играют, так как иначе ты не можешь наверху быть на протяжении долгого и тяжёлого чемпионата. «Акрон» использовал короткие и средние передачи, даже в своей штрафной выходили на третьего. Они очень уверенно играли. От «Урала» мы не увидели такого. Хотя Егорычев в хорошей форме, Шеттине — мастеровитые футболисты», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответные стыковые матчи состоятся 1 июня.