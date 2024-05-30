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Матвей Сафонов — лучший голкипер РПЛ сезона-2023/2024 по проценту отражённых ударов

Матвей Сафонов — лучший голкипер РПЛ сезона-2023/2024 по проценту отражённых ударов
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов стал лучшим вратарём Российской Премьер-Лиги прошедшего сезона по проценту и числу отражённых ударов. Об этом сообщает РУСТАТ в телеграм-канале.

По данным источника, голкипер «быков» отразил 104 из 137 нанесённых в створ ворот ударов соперников. В процентном соотношении — 79 от общего числа. На втором месте в рейтинге оказался вратарь «Локомотива» Илья Лантратов (143 удара, 96 отражённых, 72%), на третьем — голкипер «Рубина» Юрий Дюпин (135 ударов, 95 отражённых, 73%).

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником чёрно-зелёных. В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. Напомним, ранее появилась информация, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».

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