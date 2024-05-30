«Урал» объявил об увольнении Гончаренко

Футбольный клуб «Урал» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Виктора Гончаренко. Готовить команду к решающему стыковому матчу с «Акроном» будет Евгений Аверьянов.

«Благодарим Виктора Михайловича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем», — написала пресс-служба екатеринбургского клуба.

Напомним, накануне «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.