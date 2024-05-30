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Президент «Урала» назвал причину увольнения Гончаренко

Президент «Урала» назвал причину увольнения Гончаренко
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Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причину увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. По словам функционера, специалисту не удалось выполнить задачу на первый стыковой матч за право остаться в РПЛ, поэтому команде нужны перемены.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведённых в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».

Напомним, накануне «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.

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