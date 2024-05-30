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The Independent: «Астон Вилла» надеется заполучить Галлахера из-за соблюдения PSR «Челси»

The Independent: «Астон Вилла» надеется заполучить Галлахера из-за соблюдения PSR «Челси»
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«Астон Вилла» надеется совершить переход полузащитника «Челси» Конора Галлахера, поскольку лондонский клуб открыт для трансферов в соответствии с соблюдением правилам прибыли и устойчивого развития (PSR). Об этом сообщил The Independent.

По информации источника, «Астон Вилла» очень заинтересована в Галлахере, который, по мнению тренера Унаи Эмери, может подойти их новому стилю. «Тоттенхэм Хотспур» всё ещё присматривается к 24-летнему футболисту, но совершить переход не так просто, как было бы год назад. Предполагается, что Галлахер стал одной из причин ухода Маурисио Почеттино с поста тренера «Челси», поскольку он не хотел продавать полузащитника.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач.

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