The Independent: «Астон Вилла» надеется заполучить Галлахера из-за соблюдения PSR «Челси»

«Астон Вилла» надеется совершить переход полузащитника «Челси» Конора Галлахера, поскольку лондонский клуб открыт для трансферов в соответствии с соблюдением правилам прибыли и устойчивого развития (PSR). Об этом сообщил The Independent.

По информации источника, «Астон Вилла» очень заинтересована в Галлахере, который, по мнению тренера Унаи Эмери, может подойти их новому стилю. «Тоттенхэм Хотспур» всё ещё присматривается к 24-летнему футболисту, но совершить переход не так просто, как было бы год назад. Предполагается, что Галлахер стал одной из причин ухода Маурисио Почеттино с поста тренера «Челси», поскольку он не хотел продавать полузащитника.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач.