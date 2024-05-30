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Бенхамин Гарре объяснил весенний спад «Крыльев Советов»

Бенхамин Гарре объяснил весенний спад «Крыльев Советов»
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Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре объяснил ухудшение результатов своей команды в весенней части сезона-2023/2024. По его мнению, проблема самарского клуба — в кадровых потерях важных футболистов.

— Есть понимание, что случилось с результатами после зимы?
— Были игры, в которых важные игроки получали серьёзные травмы: Гленн (Бейл. — Прим. «Чемпионата»), Солдатенков, Ежов. У Цыпченко была травма в начале чемпионата, в самом первом матче, хотя прошлый сезон был для него отличным. Я тоже травмировался. Когда команда стабильна, нет травм — набираются очки на протяжении всего сезона. В этом вся разница, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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