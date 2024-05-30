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Марко Николич покинул пост главного тренера «Шабаб Аль-Ахли»

Марко Николич покинул пост главного тренера «Шабаб Аль-Ахли»
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Эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Марко Николичем.

«Футбольный клуб «Шабаб Аль-Ахли» объявляет, что расстаётся с главным тренером первой команды Марко Николичем. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ассистент главного тренера будет руководить командой в оставшихся матчах сезона-2023/2024», — написано в заявлении клуба.

«Шабаб Аль-Ахли» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ за тур до завершения сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 25 матчей. На первой строчке находится «Аль-Васл», у которого 64 очка.

В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год.

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