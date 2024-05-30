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РФС реализовал свыше 30 тысяч билетов на Суперфинал Кубка России

РФС реализовал свыше 30 тысяч билетов на Суперфинал Кубка России
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Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терёшин сообщил, что Российский футбольный союз реализовал более 30 тысяч билетов на решающий матч Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Балтика».

«На данный момент реализовано уже более 30 тысяч билетов. Но мы рассчитываем, что их число увеличится в ближайшие дни, ведь мы раскрыли ещё не все секреты предматчевой шоу-программы для болельщиков», — приводит слова Терёшина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Суперфинал Кубка России состоится 2 июня. Игру примет московский стадион «Лужники». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени. «Балтика» на пути к Суперфиналу турнира выбила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ оказался сильнее ЦСКА.

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