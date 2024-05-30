Тарханов: решение по отставке Гончаренко из «Урала» надо было принимать раньше

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко, возглавлявшего екатеринбургский «Урал».

«Сложно сказать, почему решение было принято сейчас. Наверное, плохой результат с «Акроном» повлиял. До этого тоже было много минусов, поэтому приняли решение оздоровить обстановку. Возможно, решение по отставке Гончаренко надо было принимать раньше», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 29 мая, «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону» в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге со счётом 0:2. Ответная встреча состоится в субботу, 1 июня. После увольнения Виктора Гончаренко руководить командой будет Евгений Аверьянов.