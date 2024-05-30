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Тарханов: решение по отставке Гончаренко из «Урала» надо было принимать раньше

Тарханов: решение по отставке Гончаренко из «Урала» надо было принимать раньше
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко, возглавлявшего екатеринбургский «Урал».

«Сложно сказать, почему решение было принято сейчас. Наверное, плохой результат с «Акроном» повлиял. До этого тоже было много минусов, поэтому приняли решение оздоровить обстановку. Возможно, решение по отставке Гончаренко надо было принимать раньше», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 29 мая, «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону» в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге со счётом 0:2. Ответная встреча состоится в субботу, 1 июня. После увольнения Виктора Гончаренко руководить командой будет Евгений Аверьянов.

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