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«ПСЖ» оформит сделку по Сафонову в июне — Романо

«ПСЖ» оформит сделку по Сафонову в июне — Романо
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«Пари Сен-Жермен» официально подпишет контракт с российским голкипером Матвеем Сафоновым в июне. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «Пари Сен-Жермен», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах, в 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.

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