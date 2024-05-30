«ПСЖ» оформит сделку по Сафонову в июне — Романо

«Пари Сен-Жермен» официально подпишет контракт с российским голкипером Матвеем Сафоновым в июне. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «Пари Сен-Жермен», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах, в 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.