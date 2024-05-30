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Бенхамин Гарре: в декабре было одно чёткое предложение

Бенхамин Гарре: в декабре было одно чёткое предложение
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Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, что имел минувшей зимой одно конкретное предложение. В СМИ ходили слухи об интересе к футболисту со стороны петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».

— Всегда очень много слухов об интересе других клубов к тебе. За это время были хорошие предложения?
— Если честно, не знаю. Знаю только, что в декабре было одно чёткое предложение. Назвать клуб не могу. И сейчас не думаю об этом. Важно хорошо тренироваться и играть. Если вдруг завтра появится хорошее предложение, которое устроит «Крылья» и меня, — подумаю. Но сейчас я сосредоточен на игре за «Крылья», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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