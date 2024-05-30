Защитник «Краснодара» Эктов ответил на вопрос о своём будущем

Защитник «Краснодара» Александр Эктов высказался о своём будущем. Срок контракта Эктова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года.

«Моё будущее? Пока я в «Краснодаре». Посмотрим, что будет дальше. Есть разные варианты», — приводит слова Эктова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Александр Эктов провёл 12 матчей. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 57 очков за 30 игр.