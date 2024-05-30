Гарре ответил на вопрос, считает ли себя лидером «Крыльев Советов»

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос, считает ли он себя лидером самарской команды.

— Ты считаешь себя лидером «Крыльев»?

— Лидер должен оставаться им каждый день, не только в матчах. Я стараюсь быть примером в тренировочном процессе, показывать своё профессиональное отношение, работая в зале и на поле, правильно восстанавливаясь после нагрузок. Но я не думаю о том, лидер я или нет. Важнее быть профессионалом и выкладываться на поле, чтобы приносить результаты, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самарские «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в РПЛ, набрав в 30 матчах 41 очко. В ходе осенней части сезона волжане шли в группе лидеров, на отрезке с 7-го по 13-й тур удерживая за собой место в тройке призёров чемпионата.