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Кирьяков: президент «Урала» в недалёком прошлом называл Гончаренко лучшим тренером России

Кирьяков: президент «Урала» в недалёком прошлом называл Гончаренко лучшим тренером России
Виктор Гончаренко
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Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

«Результат в матче с «Акроном» был негативным, эмоции возобладали, и приняли такое решение. После таких игр очень тяжело мотивировать команду на следующий матч. В домашней игре нужно было делать задел, чтобы спокойно чувствовать себя в ответном матче.

Насколько я знаю, президент команды доверял до конца и стоял за Гончаренко. В недалёком прошлом называл его лучшим тренером России. Он до последнего ждал, что Гончаренко сможет исправить ситуацию. «Урал» всегда сохранял прописку в РПЛ. До последнего думали, что Гончаренко сможет это сделать, но такого не произошло. Матч с «Акроном» переполнил чашу терпения», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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