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Гарре ответил на вопрос об интересе со стороны «Зенита»

Гарре ответил на вопрос об интересе со стороны «Зенита»
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Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос об интересе к себе со стороны «Зенита». Ранее в СМИ появлялась информация, что футболистом интересуются петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Сам Гарре признавался, что минувшей зимой у него было одно конкретное предложение из РПЛ.

А интерес от «Зенита» к тебе был?
— Не знаю, насколько это правда, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самарские «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в РПЛ, набрав в 30 матчах 41 очко. В ходе осенней части сезона волжане шли в группе лидеров, на отрезке с 7-го по 13-й тур удерживая за собой место в тройке призёров чемпионата.

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