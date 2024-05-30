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«Монако» поздравил Головина с днём рождения

«Монако» поздравил Головина с днём рождения
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Футбольный клуб «Монако» поздравил российского полузащитника команды Александра Головина с днём рождения в социальных сетях.

«С днём ​​рождения, Александр. Нашему полузащитнику сегодня исполняется 28 лет», — гласит сообщение пресс-службы «Монако» в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Соцсети ФК «Монако»

Головин — воспитанник академии ЦСКА. К французскому клубу российский полузащитник присоединился летом 2018 года. Напомним, Александр Головин в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.

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