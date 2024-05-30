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Гарре охарактеризовал тренера «Крыльев Советов» Осинькина

Гарре охарактеризовал тренера «Крыльев Советов» Осинькина
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Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре охарактеризовал главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

— Как бы описал Осинькина как тренера и человека?
— Он очень близок с игроками — это важно. Ты должен чувствовать доверие к тренеру. Ещё здорово, что он эмоциональный человек. Также Осинькин даёт много свободы игрокам на поле, и мне это только помогает показывать свой уровень, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самарские «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в РПЛ, набрав в 30 матчах 41 очко. В ходе осенней части сезона волжане шли в группе лидеров, на отрезке с 7-го по 13-й тур удерживая за собой место в тройке призёров чемпионата.

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