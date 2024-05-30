«Локомотив» ведёт переговоры по лучшему бомбардиру чемпионата Хорватии Мьересу

Московский «Локомотив» ведёт переговоры по поводу перехода нападающего хорватского «Осиека» Рамона Мьереса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В случае осуществления перехода сумма трансфера составит около € 3-4 млн. «Локомотив» уже общался с клубом и представителями игрока. Препятствием может стать зарплата игрока — сторона нападающего требует около € 1,2 млн в год, что является потолком для «Локомотива», — добавил источник «Чемпионата».

В сезоне-2023/2024 чемпионата Хорватии 27-летний Рамон Мьерес провёл 34 матча, в которых забил 19 мячей и оформил семь голевых передач. Также на счету аргентинского нападающего четыре игры и один гол в Лиге конференций. В Кубке Хорватии он сыграл в трёх матчах и забил один мяч.